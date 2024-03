Conference League, ritorno ottavi di finale: la Fiorentina ospita il Maccabi Haifa

Torna in campo la Fiorentina nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League per affrontare il Maccabi dopo la folle rimonta dell’andata: un match pieno di reti finito 4-3 per i Viola.

IL PROGRAMMA

Giovedì 14 marzo 2024

Fenerbahce – Royale Union SG: ore 18.45

Fiorentina – M. Haifa: ore 18.45

PAOK – Dinamo Zagabria: ore 18.45

Plzen – Servette: ore 18.45

Aston Villa – Ajax: ore 21.00

Club Brugge – Molde: ore 21.00

Lilla – Sturm Graz: ore 21.00

M. Tel Aviv – Olympiakos: ore 21.00