Perinetti: "Inzaghi è sempre sul pezzo. Esposito? Trattativa difficile" ​​

Parla Giorgio Perinetti. Ospite della trasmissione “Calciomercato Live” condotta da Guido Monastra, il nuovo direttore generale dell’Athletic Palermo ha parlato di vari argomenti, sia riguardanti il suo club, ma anche collegati al Palermo, sua ex squadra.

“Inzaghi lo conosco bene, siamo stati insieme a Venezia – afferma -. Pippo è un allenatore che vive la partita in maniera fisica, è sempre sul pezzo, è il dodicesimo calciatore. Non ho incontrato ancora né Osti né Gardini. Ci sarà modo nei prossimi giorni appena torneranno a Palermo”.

Sul campionato del Palermo: “La classifica non tradisce, se hai fatto ottavo vuol dire che eri da ottavo posto. Per fare una squadra ci vogliono degli equilibri importanti, questo Palermo ha avuto tante, ottime individualità ma poco equilibrio generale, quindi ha sofferto”.





Su uno dei nomi in orbita Palermo: “Esposito? Salvatore lo conosco bene, tutti e tre i fratelli sono cresciuti a Brescia. Non a caso Inzaghi lo vuole, credo sia una trattativa non facile“.

Sull’Athletic: “La nostra filosofia non sarà quella di avere giocatori dal grande passato, noi vogliamo avere giocatori con stimoli, che pensano che l’Athletic sia una vetrina per loro. È rischioso perché la Serie D è molto difficile. Avremo con noi Farris in dirigenza e Varela in squadra”.

