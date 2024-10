Serie C, Pianese – Gubbio: dove vederla in diretta tv e streaming

Pianese e Gubbio si affrontano nella 11a giornata del girone B di Serie C. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, venerdì 25 ottobre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

PIANESE – GUBBIO IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Calcio (canali 255). Il campionato di Serie C, sarà visibile su Sky Sport (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione) tra Regular Season, Playoff, Coppa Italia e la Supercoppa. Per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C la visione su Sky sarà disponibile a partire dagli ottavi di finale. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.