Pierozzi a Repubblica: “Che gioia il primo gol, ma ora non fermiamoci”

“Era un gol che volevo, che cercavo e

ora spero di trovare continuità anche

sotto l’aspetto realizzativo. È una

gioia che voglio rivivere il prima

possibile”. Lo ha dichiarato Pierozzi in un’intervista a Repubblica.

Il calciatore rosanero è contento dell’ultima vittoria ma ora servirà continuità. “Forse è stato solamente un fattore mentale a frenarci. Nessuno può dire che in settimana lavoriamo male, ma adesso dobbiamo fare quel passo in più per mettere insieme più punti

che sia possibile. Dare continuità è

l’unica strada”.

“Bisogna arrivarci perché questa società è già da serie A. È un mondo diverso, bellissimo, è tutto più grande, giochi in stadi fantastici che ti danno un’adrenalina incredibile. Già il nostro stadio adesso è da A, figurarsi quando ci andremo davvero. Voglio rivivere quelle emozioni il prima possibile”, conclude.