Palermo, tre gol in trasferta e porta inviolata: in serie B non accadeva dal 2018

Il Palermo stravince, ma non convince del tutto. I tre gol inflitti al Cosenza mascherano una prestazione particolarmente deludente nel primo quarto d’ora, quando i calabresi hanno ‘flirtato’ tre volte con il vantaggio e solo la resistenza di Audero ha consentito a Dionisi e i suoi di mantenere la porta inviolata.

Tuttavia, volendo concentrarsi sul ‘bicchiere mezzo pieno’, per citare lo stesso Dionisi, resta il fatto che il Palermo sia riuscito a imporsi segnando tre gol e non subendone alcuno, un evento non esattamente così frequente, seppur contro un avversario di modesto livello. I rosanero infatti non vincevano una partita con tre gol di scarto dal 17 febbraio 2024 (25esima giornata del campionato di Serie B), quando al “Barbera” Corini e i suoi si imposero sul Como con il risultato di 3 – 0 (in gol Brunori, Ranocchia e Di Francesco).

Il tris di Baldini nei playoff di serie C

Per scovare una vittoria esterna con lo stesso scarto, bisogna invece riavvolgere il nastro sino al 25 maggio 2022, gara di andata delle semifinali playoff di Serie C. In quell’occasione, il Palermo di Baldini si impose sulla FeralpiSalò per 0 – 3 grazie alle reti di Brunori, Floriano e Soleri.





Addirittura in Serie B un trionfo esterno così sonoro non accadeva dal 30 ottobre 2018 (ultima stagione dei rosanero in cadetteria prima del fallimento), quando in occasione della 10a giornata di campionato, il Palermo di Stellone trionfò sul Carpi per 0 – 3, mandando in gol Falletti, Jajalo e Nestorovski.

Una preziosa vittoria esterna

La vittoria contro il Cosenza ha anche confermato il valore di un portiere di assoluto livello per la categoria come Audero, capace con i suoi interventi decisivi di regalare al Palermo una vittoria con porta inviolata (nono ‘clean sheet’ stagionale) che mancava dal 19 gennaio scorso, 1 – 0 contro la Juve Stabia (decisivo Le Douaron).

La sconfitta inferta ai ‘Lupi’ inoltre interrompe un lunghissimo digiuno di vittorie esterne che durava addirittura da cinque mesi: l’ultima gioia lontano dal “Barbera” risale infatti al 30 settembre 2024 quando i gol di Bainya, Diakitè ed Insigne risultarono decisivi nel 1 – 3 finale contro il Sudtirol.

Seppur in seguito a una performance che lascia comunque molti dubbi, il Palermo torna a casa con tre punti in più. La partita non ammetteva passi falsi e l’idea di non aver fallito l’ennesimo esame deve dare la spinta nella corsa ai playoff, che passa inevitabilmente anche dall’insidioso scontro di domenica prossima contro il Brescia.

