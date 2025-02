Cosenza, Alvini verso l’esonero: non ha guidato l’allenamento

Massimiliano Alvini è sempre più lontano dalla panchina del Cosenza. L’allenatore e il suo staff non hanno preso parte all’allenamento odierno. La squadra allo stadio ha trovato solo il preparatore atletico Giuntoli e il dirigente Ruffolo, che dirigeva la seduta.

Come sostituto, oltre all’allenatore della primavera Nicola Belmonte, ci sarebbe l’ipotesi di Davide Dionigi, che però è stato esonerato nel 2022. Il patron Eugenio Garascio ha qualche dubbio, una decisione sbagliata potrebbe complicare ulteriormente il rapporto con la tifoseria.

Il bilancio di Alvini a Cosenza è pressoché negativo: ultimo posto in classifica, terzo peggior attacco del campionato e una delle difese peggiori con ben 36 gol subiti. Rendimento in casa alquanto negativo, con soli 15 punti raccolti, e in trasferta ancora peggio, con soli 10 punti ottenuti.





