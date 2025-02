Messina, Banchieri: “I tifosi sono stati fantastici, fastidioso perdere così”

Il Messina perde il derby contro il Trapani nei minuti finali. Per i peloritani la situazione si fa sempre più critica, l’allenatore Simone Banchieri ha commentato così, in conferenza, la sconfitta contro i granata.

“I tifosi sono stati fantastici, li ringraziamo perché abbiamo bisogno di loro. Ci hanno sostenuto in tanti, è stato emozionante – afferma -. Per questo dà ancora più fastidio perdere così. La città e i nostri ragazzi non meritano questo. Abbiamo giocato meglio di loro e avremmo dovuto segnare: il pari era il risultato giusto”.

L’allenatore poi si esprime sulla situazione societaria: “Non deve esserci alcun contraccolpo, dobbiamo essere focalizzati soltanto sul campo. Dobbiamo concentrarci soltanto sulle partite, come abbiamo fatto e dimostrato. I ragazzi non si sono risparmiati, non hanno mai perso un contrasto, hanno corso e rincorso. Non molleremo di un centimetro e continueremo a dare l’anima”.





Poi conclude: “La società deve fare il resto, mettendo apposto le scadenze perentorie che ci sono nel calcio per evitare che questo club abbia delle penalizzazioni. Su quello non possiamo influire. Si è parlato parecchio di altro in settimana ma confidiamo nel club, nella città e nel sindaco, spero che non ci lascino da soli. Attendiamo novità in tal senso già nelle prossime ore. Messina merita di restare tra i professionisti”.

