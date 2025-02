Trapani, Torrente: “Derby non bello ma non era facile vincere a Messina”

Parla Vincenzo Torrente. L’allenatore del Trapani ha parlato nel post partita del derby vinto contro il Messina, 3 punti che hanno permesso ai granata di consolidare la zona playoff e il settimo posto.

“I derby non sono belli ma sono combattuti – afferma, parole riportate da Trapanigranata.it -. Il primo tempo è stato molto equilibrato. Non bello né da parte nostra né da parte del Messina. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, siamo tornati al 4-3-3, con l’entrata di Stensrud e di Daka abbiam trovato questo gol. Non era facile vincere qui a Messina.

“Incontravamo una squadra in salute che veniva da tre risultati positivi, è un campo difficile. Siamo contenti per la vittoria e soprattutto per la prestazione nel secondo tempo. Dobbiamo continuare a lavorare, crescere e migliorare”.





