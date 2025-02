Ex Palermo, Valente si riprende il Padova: “Ho provato emozioni pazzesche”

Nicola Valente sta diventando protagonista con il Padova. Il calciatore ex rosanero, dopo essersi ripreso dagli infortuni che lo hanno accompagnato nella sua esperienza in Veneto, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nella cavalcata verso la Serie B.

Il classe 1991 ha totalizzato 16 presenze condite da due gol e quattro assist in questa stagione. Nelle ultime due partite, Valente ha segnato la prima rete nella vittoria contro la Giana Erminio e fornito un assist per il pareggio in extremis nel derby disputato a Vicenza due settimane fa.

Valente ha così commentato il suo bel periodo di forma: “Sono felice per la rete, che ha permesso di sbloccare la gara e giocare un po’ più in serenità. Dopo l’assist di Vicenza ho vissuto emozioni pazzesche, fortissime. Ne avevo bisogno dopo un periodo difficile post infortunio. L’assist e il gol sono utili per la squadra, per inseguire un obiettivo ancora più grande.”





Il calciatore nato a Zevio ha lasciato un bellissimo ricordo a tutti i tifosi nella sua esperienza a Palermo. Valente ha più volte definito la città come la sua seconda casa, in rosanero ha totalizzato 119 presenze condite da 17 gol e 24 assist.

