Trapani, Antonini: “Vittoria fondamentale in un ambiente surreale”

Valerio Antonini esulta dopo la vittoria nel derby contro il Messina. Il presidente del Trapani ha commentato la gara sul suo profilo X; i granata hanno vinto per 0 – 1 in un “Franco Scoglio” che ha registrato il record di presenze stagionali nonostante i peloritani siano in difficoltà dal punto di vista societario e di classifica.

“Vittoria fondamentale – ha commentato Antonini – . Partita in un ambiente surreale, stadio e città da Serie A ridotte in questo modo. Se guardo alla classifica e penso ai punti buttati per giocarci la promozione diretta non ci dormo la notte. Adesso però siamo lì e dobbiamo arrivare più in alto possibile per giocare i playoff al meglio. Non smetterò mai di crederci“.

Il presidente Antonini ha inoltre speso parole al miele per l’autore del gol vittoria nei minuti finali Stensrud: “Felice per Abel, ragazzo favoloso su cui ho puntato tantissimo”. Il Trapani, settimo in classifica a quota 42 punti, affronterà in trasferta la capolista Audace Cerignola nel prossimo turno in programma domenica, 2 marzo alle ore 15.





