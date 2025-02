Palermo C5, i rosanero tornano a ruggire: San Vito Lo Capo sconfitto 3 – 2

Dopo l’inattesa battuta d’arresto contro il Vigor San Cataldo, il Palermo Calcio a5 rialza subito la testa e, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, si impone 3-2 sul San Vito Lo Capo (le reti degli ospiti siglate entrambe su tiro libero dopo due decisioni fortemente discutibili del direttore di gara). A firmare il successo della compagine rosanero ci pensano “Tatanka” Russo e “Doc” Miranda (autore di una splendida doppietta).

Pronti via il Palermo C5 parte a razzo, pigiando subito il piede a martello sull’acceleratore. La squadra guidata da coach Rizzo alza il proprio baricentro schiacciando gli avversari nella loro metà campo. Rosanero vicini al vantaggio con Biondo il cui tiro si infrange sul palo. Il forcing dei padroni di casa è costante per tutta la prima frazione di gioco e verrà premiato a 12′ dal duplice fischio: assist di Miranda per l’accorrente Russo che firma il momentaneo 1-0 con una splendida conclusione al volo.

Passano appena 4′ e il Palermo Calcio a5 trova il raddoppio con Miranda che, dopo un’ottima combinazione con Biondo, fredda l’estremo difensore del San Vito con un diagonale chirurgico.

Si va all’intervallo con i rosanero sopra di 2 reti. La musica non cambia nella ripresa con il Palermo C5 in totale controllo del match e proiettato in avanti alla ricerca del terzo gol. La compagine rosanero, secondo copione, trova il momentaneo 3-0 con Miranda (doppietta per lui) abile ad inserirsi nell’area di rigore ospite finalizzando in grande stile una ripartenza fulminea della squadra di coach Rizzo.





Il Palermo Calcio a5 gioca sul velluto e continua a imporre il proprio gioco tuttavia, quando la gara sembrava incanalata verso il binario della vittoria, ecco due decisioni alquanto “fantasiose” del direttore di gara che decretano due tiri liberi in favore del San Vito Lo Capo: 3-1 siglato da Marotta e 3-2 firmato da Liparoti. Coach Rizzo invita i suoi ragazzi a usare la testa e a non perdere la concentrazione: il Palermo C5 si chiude bene stroncando sul nascere le sortite offensive degli avversari. Arriva il triplice fischio: esplode di gioia il “Pala Don Bosco”, il Palermo Calcio a5 torna a vincere dinanzi il proprio pubblico lasciandosi alle spalle la sconfitta rimediata nel turno precedente contro il San Cataldo.