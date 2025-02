CorSport – “Bunker Audero: il Palermo è in buone mani”

“Il successo esterno è stato costruito da tre prodezze iniziali di Emili Audero, tutte su Artistico arrivato a concludere a pochi metri dalla linea”.

Lo riporta il Corriere dello Sport che si sofferma sull’ultimo successo del Palermo contro il Cosenza e sull’importanza di Emil Audero ormai sempre più protagonista della squadra.

L’ex Como ha dato sicurezza alla squadra rosanero che, dopo l’ultimo, proverà ad ottenere col Brescia un altro cleen sheet. Palermo anche in B del resto è una piazza che non lascia indifferenti, soprattutto se entri subito nel cuore dei tifosi. Come sta accadendo dopo le fenomenali parate di Cosenza”, si legge.