Pierozzi: “La mia migliore prestazione a Palermo. Vittoria dedicata a Magnani”

“Migliore prestazione? Non avevo mai fatto gol e assist qui a Palermo, quindi diciamo di sì“. Lo dice Pierozzi, uno dei protagonisti della sfida vinta contro la Reggiana. Il calciatore del Palermo si sofferma anche su Inzaghi.

“Lui sa cosa aspettarsi da me e io so cosa chiede lui. Sono contento della vittoria per la squadra e per i tifosi”. Poi, il gol annullato a Brunori. “Sapevo di essere un pochino avanti ed ero meravigliato dal fatto che l’arbitro non avesse alzato la bandierina”.

“Vittoria dedicata a Magnani, oggi era con noi ed è stata una gran bella sorpresa. Personalmente ho un bel rapporto, spero di riaverlo presto. La serenità familiare è però una cosa importante”.





