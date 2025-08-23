Inzaghi: “Sono molto contento di aver regalato alla gente la vittoria. Questa è la strada giusta”

Il Palermo parte col botto. La formazione rosanero conquista la vittoria al “Barbera” contro la Reggiana, alla prima uscita di campionato. E Inzaghi, intervenuto in conferenza, è soddisfatto. “Sono molto contento, abbiamo fatto 25 tiri in porta”, dice. “Dovevamo chiuderla prima. Faccio complimenti al loro portiere anche per la giovane età. Prendere gol con una deviazione poteva ammazzare un toro ma non ha ammazzato il Palermo. Questa è la strada giusta”.

“Ho cercato di preparare la partita in un certo modo – prosegue -, è stata fatta bene: tanti cross e tanti tiri in porta. Una vittoria pesante che dà seguito alla partita di Cremona. Dobbiamo migliorare tanto, ma questa reazione mi fa ben sperare. Corazzata? Il Palermo lo era anche gli altri anni. Sarà una strada lunga, tortuosa e difficile”.

Poi, i tifosi e i singoli calciatori. “Il pubblico è straordinario, speriamo sempre di essere alla loro altezza. Ho visto una squadra che lotta, vedere Ranocchia così è incredibile, era un giocatore messo in discussione, oggi ha dimostrato quello che dicevo, che lo volevo in tutte le mie squadre. Gyasi può giocare dappertutto, ma quel posto è di Palumbo. Quando starà bene giocherà lui lì”.





“Togliere Pierozzi per me però è dura, oggi ha fatto assist e gol. Gyasi tornerà a giocare quinto ma non mi pongo molto il problema. Non lascio in campo giocatori ammoniti come nel caso di Diakité, altrimenti non ha senso dire che ho tanti giocatori forti. Sono arrivato qui per questo. Abbiamo fatto bene la fase offensiva, questa Reggiana veniva da un buon pre campionato e da un buon finale della scorsa stagione. Abbiamo anche subito poco, sono soddisfatto, una vittoria che ci dà morale e che son contento di aver regalato a questa gente”.

