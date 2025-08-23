Papetti: “Siamo stati in controllo alcuni momenti, ci dispiace molto”

Parla Andrea Papetti. Il difensore della Reggiana ha commentato la sconfitta per 2-1 rimediata al debutto in campionato contro il Palermo, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sulle sensazioni in campo.

“Sapevamo che loro sarebbero partiti forte – ha spiegato Papetti – dispiace aver subito il secondo gol appena due minuti dopo il nostro pareggio, perché in quel momento avevo la sensazione che stessimo controllando la partita. Ci è dispiaciuto molto”.

Il difensore ha poi analizzato uno degli aspetti chiave del match: “Loro sono stati più bravi di noi sulle palle inattive, lo abbiamo visto chiaramente. Lavoreremo su questo durante la settimana per migliorare”.





Non è mancato un commento su Pohjanpalo, autore del gol decisivo: “È un grande attaccante, riconosco il suo valore. Ho provato a limitarlo il più possibile, ma purtroppo è riuscito comunque a segnare”.

Nonostante la sconfitta, Papetti ha visto momenti positivi nella prestazione della Reggiana: “Hanno avuto diverse occasioni, è vero, ma anche noi abbiamo creato qualcosa. Non voglio sembrare presuntuoso, però ho avuto l’impressione che in alcuni momenti la partita fosse sotto il nostro controllo”.

Infine, un pensiero sull’assenza iniziale di Rozio e sul suo ruolo in campo: “La sua mancanza si è sentita. Anche oggi, quando è entrato, ci ha dato una grossa mano con la sua fisicità e la sua presenza. Centrale o braccetto? Per me non cambia, gioco dove il mister mi chiede di giocare”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH