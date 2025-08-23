Palermo – Reggiana 2 – 1 LE PAGELLE / Pierozzi, che gol. Segre, Ranocchia e Pohjanpalo bene
I tre punti sono arrivati, e non erano scontati. Ma il Palermo è piaciuto più di quanto non dica il risultato che è stato in bilico per meno di due minuti e solo per uno sfortunato autogol. Non ci poteva essere partenza migliore, davanti a uno stadio pieno (31.000) e in un clima di grande entusiasmo che si rinnoverà tra sette giorni contro il Frosinone. Il Palermo ha mandato al campionato il segnale che doveva.
In 90′ la palla è stata in area avversaria più di quanto non ci sia stata per tutto il campionato scorso. Ogni calcio piazzato è presupposto di pericolo con l’inserimento a turno di tutti i difensori, si è giocato su ritmi arrembanti per almeno un’ora, non è mai mancata la rabbiosa voglia di vincere, tutti i reduci del passato sono apparsi rinati e Augello ha comandato la fascia con impressionante autorità. Già nel primo tempo 14 tiri verso la porta di cui 7 nello specchio della porta. Chi mastica di numeri capisce la differenza.
Aggiungiamo: Inzaghi è già entrato nella testa della squadra e si è visto anche dall’intensità con cui sono entrati in campo i giocatori della panchina. Il Palermo ha subìto un solo tiro in porta (l’autogol), non si è smontato ed è rimasto spessissimo nella metà campo avversaria nella speranza di chiudere la gara. Meglio di così non si poteva. Ed è già festa sugli spalti.
PALERMO (3-4-2-1): Bardi 6; Diakité 6 (dal 1′ s.t. Peda 6), Bani 7, Ceccaroni 7; Pierozzi 8, Segre 7,5, Ranocchia 7,5 (dal 34′ Palumbo s.v.), Augello 7,5; Gyasi 6 (dal 24′ s.t. Blin 6), Brunori 6,5 (dal 24′ s.t. Le Douaron 6); Pohjanpalo 7,5 (dal 42′ Corona s.v.).
REGGIANA (3-4-2-1): Motta 7, Libutti 6 (dal 31′ s.t. Rozzio s.v.), Papetti 5,5, Bonetti 6; Rover 5,5 (dal 43′ s.t. Conte s.v.), Reinhart 6 (dal 43′ s.t. Stulac s.v.), Bertagnoli 6 (dal 34′ s.t. Novacovich s.v.), Portanova 5; Marras 5, Tavsan 6,5; Gondo 5,5.
Bardi 6: Qualche brivido in fase iniziale nelle rare sortite della Reggiana ma vere e proprie parate importanti non deve farne per un’ora esatta. Poi accade l’imponderabile: alla prima conclusione in porta della Reggiana, la palla viene deviata dalla schiena di Bani e prende una traiettoria che inganna il numero uno rosanero che non riesce a “sterzare” in tempo. Forse dovrebbe uscire un po’ di più sulle palle alte ma alla fine non rischia nulla e ha ragione lui.
Diakitè 6: Difensivamente riesce a contenere i potenziali pericoli avversari senza nemmeno troppi affanni ma è un po’ troppo confusionario con la palla al piede: sbaglia un appoggio semplice e nel tentativo di recuperare si guadagna un’ammonizione che lo condiziona e che spinge Inzaghi a sostituirlo nell’intervallo. Sufficienza risicata.
(dal 1′ s.t. Peda) 6: L’imprudenza e la foga di Diakité gli consentono di giocare 45′ già alla prima di campionato. È evidente che Inzaghi crede nel ragazzo che sta acquisendo sempre maggiore convinzione. Nell’azione del gol di Tavsan forse dovrebbe essere un po’ più arcigno nella marcatura ma quel gol è anche frutto di una sfiga non indifferente. Sfiora il 3 a 1 di testa sull’ennesimo corner di Augello.
Bani 7: Conferma l’impressione del precampionato, con lui al centro della difesa il Palermo corre meno rischi (quasi nulla) sulle palle alte. Ha personalità per guidare il reparto e va vicinissimo al gol di testa in una delle tante incursioni. È lui a deviare di schiena il tiro che provoca l’1 a 1 ma non gli si può fare una colpa.
Ceccaroni 7: Gioca bene e lo fa con naturalezza, con la consapevolezza di essere sempre più padrone del ruolo. Anche lui è una minaccia costante per gli avversari sui calci piazzati e il dialogo con Augello sulla fascia sinistra funziona a meraviglia.
Pierozzi 8: Il migliore in campo, medaglia che si era guadagnato già prima di segnare il gol del 2 a 1 che ha subito scacciato i fantasmi di una beffa immeritata. Il suo gol è un gioiello da vedere e rivedere: triangolazione spettacolare con Segre dentro l’area di rigore e tiro che più angolato non si può. Il Palermo gioca prevalentemente sul settore di sinistra ma lui dimostra di conoscere Inzaghi e il suo modo di giocare perché è sempre attento a seguire l’azione. E poi costruisce gli assist più efficaci: è lui a mandare in gol Brunori (ma un suo fuorigioco poco evidente fa annullare il gol) ed è lui a scodellare una palla meravigliosa per la testa di Pohjanpalo in occasione del gol dell’1 a 0. Il 2 a 1 è l’apoteosi con bagno di folla sotto la Sud. Rispetto alla passata stagione sembra rinato.
Segre 7,5: Partenza scoppiettante, naturale conseguenza della sua splendida condizione atletica. Pressa molto, si sobbarca il lavoro più pesante in fase di filtro a centrocampo e si fa rivedere spesso anche in area avversaria: per poco non segna un bel gol su velo di Pohjanpalo, in un’altra occasione non riesce a “pulire” un pallone interessante. Poi si inventa il passaggio al volo di tacco per il gol di Pierozzi e se trovasse il gol su un tiro al volo molto angolato sarebbe l’apoteosi anche per lui. Corre per tutta la ripresa con la stessa intensità del primo tempo.
Ranocchia 7,5: Anche lui è molto più concreto e motivato. Inzaghi lo ha responsabilizzato al massimo, lui risponde presente giocando tantissimi palloni e alcuni in modo tutt’altro che banale. Eccellente un suo assist per Brunori nella ripresa, perfino un recupero difensivo provvidenziale per bloccare un contropiede reggiano. Cresce minuto dopo minuto ed esce tra gli applausi.
(dal 34′ s.t. Palumbo) s.v.: Poco più di dieci minuti di gara perché evidentemente è ancora indietro ma si fa subito notare per un calcio d’angolo direttamente in porta che mette in crisi Motta.
Augello 7,5: Il “padre” della fascia sinistra: gioca decine di palloni e almeno la metà li mette in area di rigore con cross interessanti che partono dal suo educatissimo piede sinistro. Talmente educato che batte lui la maggior parte dei calci piazzati. È già un punto di riferimento per la squadra e si vedono tutte le sue quasi 200 partite in massima categoria.
Gyasi 6: Agisce sul centro sinistra, è molto presente, non si nasconde, vuole emergere. La sua è sicuramente una prestazione positiva pur con qualche giocata non precisa ma ha una forza fisica rilevante che crea più di un disturbo alla Reggiana. Deve migliorare al tiro, spreca una buona opportunità con un tiro troppo debole da fuori area. Cala un po’ nella ripresa e ci sta che esca anzitempo.
(dal 24′ s.t. Blin) 6: Molto ordinato, come da copione. Ha il senso della geometria e lo dimostra anche nello spezzone di gara in cui contribuisce a gestire il vantaggio.
Brunori 6,5: Aveva segnato il gol dell’1 a 0 festeggiandole in maniera adeguata ma anche dopo l’annullamento (sono passati due minuti buoni) non si smonta. Anzi. È sempre nel vivo dell’azione, si muove in buona sincronia con Pohjanpalo, è entrato in area avversaria molto più spesso di quanto non abbia fatto negli ultimi tre mesi della scorsa stagione.
(dal 24′ s.t. Le Douaron) 6: Nulla di trascendentale ma anche lui entra bene in campo dalla panchina, confermando che lo spirito della squadra (di tutta la squadra, anche dei panchinari) è sicuramente più positivo di prima.
Pohjanpalo 7,5: Chi poteva segnare il primo gol ufficiale della stagione se non lui? Lo fa con un bellissimo colpo di testa, anticipando l’avversario con la potenza e la garra di un attaccante puro qual è. È sembrato anche molto più tonico sotto l’aspetto fisico, facendo molto movimento anche fuori dall’area di rigore, partecipando attivamente all’azione del gol annullato, facendo un buon velo per Segre e inseguendo tutti i palloni. Si inventa “no look” l’apertura di campo al volo, da sinistra a destra, che innesca l’azione del 2 a 1. Corre tanto, dà tutto quello che ha, quasi a confermare che negli ultimi sette giorni ha fatto progressi di condizione non indifferenti. Sfiora un altro gol di testa su calcio d’angolo (bravo Motta) e si è ripreso il Barbera sulle spalle. E il Barbera gli tributa l’ovazione finale.
(dal 42′ s.t. Corona) s.v.: Altro gettoncino di presenza, un modo elegante di Inzaghi di confermargli fiducia.
13 thoughts on “Palermo – Reggiana 2 – 1 LE PAGELLE / Pierozzi, che gol. Segre, Ranocchia e Pohjanpalo bene”
Un altra squadra rispetto agli anni passati sul piano della volontà e dell’impegno.
Nota positiva: Ranocchia bravo-ok Pierozzi -super Pohjampalo attaccante di razza- Bani sicurezza.
Note neutre: Bardi ok in porta ma non esce manco a cannonate. Note negative: Diakitè, il solito pasticcione e Le Attaron, la solita gatta folle. Grande portiere quello della Reggiana è ottimo giocatore Portanova.
Ottimi Peda Segre e Augello.
Non ne capisci nulla di calcio
A me è piaciuto Gyasi, sa difendere palla molto bene ed è pericoloso quando si inserisce in area. Sarà molto utile in stagione. Bardi poco reattivo sul gol.
Vittoria doveva essere e vittoria fu’… tutti molto compatti e determinati, con grinta e convinzione. Parliamo di un gruppo ancora in rodaggio ma che mostra ampi margini di miglioramento nell’intesa e nella coesione. Tutti bene, tutti, naturalmente Pierozzi MVP per abnegazione e concretezza, con la fiducia totale del Mister volava a filo d’erba. PUBBLICO MAESTOSO, anche in serie A farebbe un figurone !
Adesso voliamo bassi e affrontiamo la prossima, fondamentale per i Nostri colori. Forza Palermo Sempre
Squadra confusionaria e dominante. Avversario quasi distrutto. Il quasi lo deve al superbo portiere. Rammarico solo per le tante occasioni sorecate. Bene tutti, un gradino sotto Gyasi, comunque generoso e attivo. Dispiace dirlo ma Brunori, se non avesse il nome che ha sarebbe in panchina. Oggi impalpabile nel gioco e spreco e sotto porta.
La seconda partita ufficiale conferma quanto di buono visto in Coppa Italia. Dal primo all’ultimo minuto si sono viste intensità, agonismo, determinazione e concentrazione, e se non fosse stato per il loro portiere poteva finire 4 a 1. Un altro mondo rispetto alle scorse stagione. Difesa impeccabile, il gol subito è pura sfortuna…a parte quello Bardi non ha dovuto fare nulla.
Nota di merito per Pierozzi: sto giocatore in carriera ha fatto 1 sola stagione buona, 3 anni fa con la Reggina allenata proprio da Inzaghi, quando risultò uno dei migliori terzini della B (tanto che poi lo prese la Fiorentina)…se ritorna quel giocatore è come se avessimo fatto un nuovo acquisto..oggi è stato il migliore in campo.
Concordo con quasi tutti i voti, esclusi quelli di Bardi , Bani e Diakitè. Bardi per me 5,5 non è un portiere che dà sicurezza; Diakitè 5, ammonizione inutile (e pericolosa), troppa foga, impreciso; Bani 7,5, sicuro, autorevole, preciso, trasmette sicurezza a tutto il reparto.
Serve un portiere!
Chissà se a quell’incompetente, si incompetente di Dionisi gli fischiano le orecchie, stasera ha avuto un esempio di come si gioca in B, cosa che la squadra affidata a lui non ha mai fatto
Blin a cosa serve???
In previous years this would have been a 1-2 home defeat
We’ll never know
Questa Reggiana la temevo un po’ perché è una squadra ben allenata, organizzata e ha fatto un ottimo precampionato.
La prestazione nostra è stata quindi al di sopra delle mie aspettative ed il risultato è perfino bugiardo.
Pierozzi migliore in campo, mi è sembrato di nuovo il giocatore che avevo visto alla Reggina ma che l’anno scorso si era perso, anche lui, nella confusione generale.
Ranocchia e Segre anche ottimi, così come Bani e Augello, ma in generale mi sono sembrati tutti vogliosi e aggressivi al punto giusto, anche i subentranti. Siamo ancora all’inizio… ma Superpippo sembra già aver toccato le corde giuste, e voilà, quelli che per tanti non erano all’altezza sembrano diventati magicamente giocatori motivati e decisivi. Avanti così e FORZA PALERMO SEMPRE
Uno va allo stadio e si inebria di un entusiasmo contagioso e straripante, creato da gente esaltata e felice; poi apre questo sito e trova i soliti quattro cercatori del pelo nell’uovo, tifosi di se stessi e del “io ve l’avevo detto…”
Uscite da casa!!!