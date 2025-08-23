​​

Palermo – Reggiana 0 – 0 / LIVE | Ci prova subito Brunori

Giulio Siino 23/08/2025 19:50





3′ p.t. – Ritmi altissimi in queste prime fasi di gioco, complice anche la meravigliosa atmosfera del “Barbera”.

1′ p.t. – Ci prova subito Brunori: destro altissimo sopra la traversa.

ORE 20.45 – Le squadre rientrano negli spogliatoi, fra pochi minuti il fischio d’inizio di Palermo – Reggiana.


È finalmente arrivato il momento del debutto in campionato. La Serie B del Palermo si apre con la Reggiana, avversario ostico che ha vissuto un precampionato positivo. A partire dalle ore 21, la diretta testuale su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21)

PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo. 

A disposizione: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

REGGIANA: 1 Motta, 2 Papetti, 7 Marras, 10 Tavsan, 11 Gondo, 16 Reinhart, 17 Libutti (C), 23 Rover, 26 Bertagnoli, 43 Bonetti, 90 Portanova.

A disposizione: 12 Seculin, 3 Bozzolan, 4 Rozzio, 5 Stulac, 6 Vallarelli, 9 Novakovich, 13 Meroni, 14 Quaranta, 19 Basili, 44 Mendicino, 91 Conte, 98 Cavaliere.

Allenatore: Dionigi.

Arbitro: Pezzuto (Lecce).

Primo assistente: Di Giacinto (Teramo).

Secondo assistente: Pascarella (Nocera Inferiore).

Quarto ufficiale: Vogliacco (Bari).

VAR: Volpi (Arezzo).

AVAR: Del Giovane (Albano Laziale).

