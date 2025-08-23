Palermo – Reggiana, altra splendida coreografia della Curva Nord / FOTO

L’esordio in campionato del Palermo contro la Reggiana si svolge in un’atmosfera da brividi, impreziosita dalla splendida coreografia della Curva Nord – la seconda dopo quella mozzafiato realizzata contro il Manchester City.

“Per te che continuo ancora a sognare, per questi colori dovete lottare”: recita così lo striscione esposto, incorniciato da una coreografia di bandiere rosanero che sventolano nel suggestivo gioco di luci che accompagna le partite serali.

L’entusiasmo dei tifosi rosanero è palpabile e nasce dall’onda positiva generata dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Cremonese e da un precampionato ricco di segnali incoraggianti, rafforzati dai nuovi innesti di mercato.





Per la squadra di Inzaghi quello con la Reggiana rappresenta il primo vero banco di prova. L’obiettivo dichiarato è un campionato di vertice: i tre punti pesano, il pubblico lo sa e ha risposto riempiendo il “Barbera” quasi in ogni ordine di posto.

LEGGI ANCHE

PALERMO – REGGIANA, LE FORMAZIONI UFFICIALI