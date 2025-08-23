Palermo – Reggiana, il dato degli spettatori al “Barbera”

Sono 30.868 gli spettatori presenti al Barbera per l’esordio stagionale del Palermo contro la Reggiana. Un dato straordinario, appena sotto quello registrato nell’amichevole di lusso contro il Manchester City, a testimonianza di un entusiasmo alle stelle che continua a infiammare la piazza rosanero.

Si tratta del dato più alto per una sfida di Serie B da Palermo – Como, gara vinta dai rosa per 3 – 0 il 17 febbraio 2024. Al “Barbera”, in quell’occasione, erano presenti 31.211 titoli emessi tra abbonamenti (12.603) e biglietti (18.608).

L’anno scorso il record stagionale di presenze è stato fissato nella sfida contro il Cosenza, che ha fatto registrare 25.787 spettatori. All’opposto, la gara con il Modena ha rappresentato il punto più basso della stagione passata in termini di pubblico: appena 16.645 spettatori complessivi, con solo 2.965 biglietti venduti oltre agli abbonamenti.





