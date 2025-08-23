Palermo – Reggiana, le formazioni ufficiali
Inzaghi sceglie il 3-4-2-1 anche al debutto in campionato. Davanti a Bardi ci sono Diakité, Bani e Ceccaroni. Centrocampo confermato rispetto alla gara con la Cremonese, mentre davanti torna Brunori accanto a Gyasi. Pohjanpalo è il terminale offensivo.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21)
PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.
A disposizione: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
REGGIANA (3-4-2-1): 1 Motta, 17 Libutti (C), 2 Papetti, 43 Bonetti; 23 Rover, 16 Reinhart, 26 Bertagnoli, 90 Portanova; 7 Marras, 10 Tavsan; 11 Gondo.
A disposizione: 12 Seculin, 3 Bozzolan, 4 Rozzio, 5 Stulac, 6 Vallarelli, 9 Novakovich, 13 Meroni, 14 Quaranta, 19 Basili, 44 Mendicino, 91 Conte, 98 Cavaliere.
Allenatore: Dionigi.
Arbitro: Pezzuto (Lecce).
Primo assistente: Di Giacinto (Teramo).
Secondo assistente: Pascarella (Nocera Inferiore).
Quarto ufficiale: Vogliacco (Bari).
VAR: Volpi (Arezzo).
AVAR: Del Giovane (Albano Laziale).