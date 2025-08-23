Athletic Palermo, esordio in Coppa col Milazzo. Ferraro: “Ce la giocheremo”

Al via la stagione 2025/26 anche in Serie D: prima dell’inizio del campionato c’è però la Coppa Italia Serie D con l’Athletic Club Palermo impegnato contro il Milazzo, club anch’esso neopromosso dall’Eccellenza.

“La squadra si farà trovare pronta per questa partita e ce la giocheremo a viso aperto – afferma Emanuele Ferraro, tecnico che farà il suo esordio sulla panchina nerorosa -. Mi aspetto di vedere l’identità della squadra, questo è il mio primo obiettivo. Il Milazzo è una squadra nuova, con pochi giocatori dello scorso anno. Conosco mister Catalano, anche lui dà un’identità precisa alle sue squadre. Sarà una partita combattuta e non semplice”.

“Finora abbiamo sempre lavorato bene in settimana e quando accade questo, le sensazioni sono positive – continua -. La squadra si sta impegnando al massimo e sono tutti sul pezzo. Sono entusiasta di questa nuova avventura e questa nuova stagione che sta per iniziare. Ci faremo trovare pronti e venderemo cara la pelle, onorando questi colori e la città di Palermo”.



