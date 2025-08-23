Palermo, i convocati di Inzaghi per la Reggiana: ci sono i due nuovi
Sono 22 i convocati di Inzaghi per la sfida contro la Reggiana. L’allenatore del Palermo ha deciso di inserire in lista gli ultimi arrivati, Joronen e Veroli, che andranno in panchina alla prima di campionato.
Confermate le indisponibilità di Gomis, Di Francesco, Magnani e Gomes. Il centrocampista francese sta recuperando dall’infortunio ma non è ancora pronto per scendere in campo. Regolarmente in lista Peda, uscito anzitempo durante la partita contro la Cremonese.
I convocati
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
15 Nicolosi
18 Avena
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
1 thought on “Palermo, i convocati di Inzaghi per la Reggiana: ci sono i due nuovi”
E non ci sono Cutrona, Squillacioti e Brutto (gli ultimi 2 vanno alla Primavera e Cutrona forse viene ceduto).