Palermo, i convocati di Inzaghi per la Reggiana: ci sono i due nuovi

Sono 22 i convocati di Inzaghi per la sfida contro la Reggiana. L’allenatore del Palermo ha deciso di inserire in lista gli ultimi arrivati, Joronen e Veroli, che andranno in panchina alla prima di campionato.

Confermate le indisponibilità di Gomis, Di Francesco, Magnani e Gomes. Il centrocampista francese sta recuperando dall’infortunio ma non è ancora pronto per scendere in campo. Regolarmente in lista Peda, uscito anzitempo durante la partita contro la Cremonese.

I convocati

3 Augello





5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

15 Nicolosi

18 Avena

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

