Dionigi: “Siamo rammaricati, l’episodio ci è sempre andato a sfavore”

Parla Davide Dionigi. Il tecnico della Reggiana è intervenuto nel post-partita dopo la sconfitta per 2-1 contro il Palermo, nella gara d’esordio del campionato.

“Usciamo con un pizzico di rammarico – ha esordito Dionigi – Nei primi minuti avremmo potuto anche passare in vantaggio, poi il Palermo ha segnato con merito. Nella ripresa è stata un’altra partita – ha continuato. Siamo riusciti a pareggiare e, se non avessimo subito il secondo gol subito dopo, sono convinto che avremmo potuto portarla a casa. L’episodio ci è sempre andato a sfavore e anche il recupero è stato limitato a soli tre minuti”.

Il tecnico ha poi sottolineato le difficoltà legate alle condizioni della rosa: “Eravamo in piena emergenza, soprattutto sugli esterni, dove non avevamo possibilità di cambiare. Avevamo preparato un’altra partita, ma Bozzolan ha avuto problemi fisici all’ultimo momento. Il Palermo ha una rosa profonda, praticamente tre squadre in una, e contro una squadra così è difficile mantenere intensità fino alla fine”.





Nonostante la sconfitta, Dionigi ha visto segnali incoraggianti: “Ho visto una squadra in salute. Tenere vivo il match in questo stadio e contro un avversario di questo livello è un merito. Sono moderatamente soddisfatto: chiunque verrà qui farà fatica, il Palermo è destinato a lottare per i vertici“.

Un’analisi lucida anche sull’andamento della partita: “Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo avuto più possesso e siamo riusciti a manovrare meglio. Le indicazioni che arrivano da questa gara sono positive in ottica campionato”.

Infine, un commento sulle difficoltà strutturali affrontate dalla sua squadra: “Motta era in Serie D, Conte giocava nella SPAL in C… ci presentiamo contro una corazzata. Novakovich era l’unico attaccante disponibile in panchina, ma non ha fatto la preparazione. Quando affronti squadre con questo valore, alla lunga lo paghi“.

In conclusione: “Al di la dell’errore, non doveva accadere, non dovevamo prendere gol dopo due minuti. Corona e Vasic? Li abbiamo cercati, ma il mio amico Pippo ha una rosa lunga e sicuramente se li terrà”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH