L’allenatore del Palermo Primavera, Stefano Di Benedetto, fa un resoconto della prima parte di stagione alla conclusione dell’anno. “Concludiamo il 2021 da imbattuti e in vetta alla classifica – afferma il tecnico a Stadionews – . In questo momento periodo di sosta svolgeremo delle amichevoli per tenerci attivi, prima con l’U17, poi con qualche squadra di Eccellenza”.

Otto vittorie e tre pareggi in 11 partite di campionato: “In casa le abbiamo vinte tutte, anche con risultati e rotondi, anche per questo motivo in questo girone di ritorno troveremo delle avversarie che in casa loro ci aspetteranno con il coltello tra i denti, come successo con il Potenza”.

Nonostante questo cammino netto i punti di distanza dal Monopoli secondo sono solo 2: “Non abbiamo il tempo di distrarci un attimo, avremo degli impegni importanti anche imminenti come il derby contro il Catania. Questa è come sempre una partita a sé, ma importante anche per la classifica”. Questa squadra può ancora migliorare: “Possiamo fare meglio sotto l’aspetto del gioco, siamo sempre propositivi ma dobbiamo concretizzare di più. Le cose stanno andando bene ma c’è comunque bisogno di tempo per crescere”.

E quest’anno in caso di arrivo al primo posto c’è la promozione in Primavera 2: “Se si dovesse concretizzare questo obiettivo sarebbe un qualcosa di importantissimo per tutto il settore giovanile. Potremmo avere la possibilità di confrontarci con avversari come Lazio, Pescara, Benevento, Frosinone. Il livello si alza e con questo anche la qualità dei giocatori. La promozione è un obiettivo che riguarda tutta la società”.

Il 2021 è stato un anno positivo per Di Benedetto: “All’inizio ero a Parma dove guidato l’U17, in un ambiente dove sono cresciuto molto confrontandomi con grandi realtà e allenatori bravi, oltre che visitare centri come Vinovo, Zigonia, Milanello e molti altri”.

Poi la chiamata del Palermo: “Un evento importante non solo perché si tratta della squadra del mio cuore, ma anche perché si è trattato di una categoria importante come quella della Primavera. C’è stata tanta emozione che si è subito concretizzata in duro lavoro. Il primo posto a fine anno da imbattuti è una carezza dopo i sacrifici svolti”.

