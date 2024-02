Primavera, il Palermo lotta ma viene beffato: il Benevento vince 4 – 3

Il Palermo Primavera lotta in casa del Benevento ma perde con una beffa clamorosa nei minuti di recupero, I rosanero hanno perso 4 – 3 dopo aver recuperato la partita negli ultimi minuti di gara, subendo il gol della sconfitta allo scadere.

Primo tempo equilibrato così come tutto il resto della partita, ma che finisce a reti bianche. Tutte le reti (7) arrivano nella ripresa, con i padroni di casa che hanno provato a indirizzare la partita grazie a un terribile uno-due nei primi dieci minuti dal ritorno in campo. Il Palermo non ha mai mollato, riuscendo prima ad accorciare e poi a pareggiare sul 3 – 3. Fatale al quinto minuto di recupero il gol di Perlingieri (autore di una doppietta).

Gli altri gol dei padroni di casa sono stati segnati da Francescotti e Polverino. Per i rosanero hanno fatto gol Sessa, Di Mitri e Morra (quest’ultimo aveva pareggiato l’incontro al 47′ del secondo tempo).

Per il Palermo continua il periodo negativo: una sola vittoria e soli 6 punti conquistati nelle ultime 10 partite giocate. La prossima partita si giocherà a Carini, sabato 24 febbraio, contro il Perugia.