Palermo – Como, la Curva Nord 12 non canterà per i primi minuti: il motivo

La Curva Nord 12 non canterà per i primi 15 minuti di Palermo – Como: a renderlo noto è il gruppo ultras stesso tramite una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook.

La motivazione è legata alla mancata autorizzazione della coreografia organizzata dai tifosi: secondo la CN12 la coreografia prevedeva dei cartoncini e un telone.

IL COMUNICATO

Poteva e doveva essere una grande festa per spingere il Palermo alla vittoria… In queste ore apprendiamo che la nostra coreografia (che prevedeva cartoncini ed un telone) non è stata autorizzata dagli organi competenti (VV.FF) 𝐏𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢 𝟏𝟓 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐥𝐚 𝐍𝐎𝐑𝐃 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚̀… Invitiamo tutti coloro che sono vicini a noi a rimanere in silenzio per protesta contro una decisione che a questo punto comprometterà ogni altra coreografia pensata fino a fine campionato…