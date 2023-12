Primavera, il Palermo saluta il 2023: l’ultimo avversario è il Crotone

Il Palermo Primavera affronta l’ultima partita del 2023: i ragazzi di Stefano Di Benedetto sfideranno il Crotone al Pasqualino di Carini. Match valido per la 13a giornata del girone B di Primavera 2, calcio d’inizio ore 13.

Periodo non proprio fortunato per i rosa: la vittoria manca da addirittura tre turni con il Palermo beffato nei due match in trasferta contro Pisa (in vantaggio, poi perso 2 – 1) e contro l’Ascoli (in vantaggio di due gol, infine pareggiato 3 – 3) e sconfitto per la prima volta nell’era Di Benedetto tra le mure amiche (0 – 1 contro il Benevento).

Nonostante ciò i rosanero sono quinti in classifica e a oggi giocherebbero i playoff promozione: un risultato incredibile visti gli obiettivi dichiarati a inizio stagione, vale a dire la salvezza tranquilla. Una vittoria contro il Crotone, ultimo in classifica, permetterebbe al Palermo di chiudere l’anno al meglio e soprattutto di conservare la zona playoff.

Guai però a sottovalutare l’avversario: prima dell’ultima sconfitta contro l’indiscussa capolista Cesena, i calabresi avevano totalizzato quattro punti in due partite, battendo anche il Napoli in trasferta.