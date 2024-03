Questa proprio non ci voleva: titolarissimo di Sarri via a fine anno | La sua permanenza sembrava scontata

Il passaggio del turno contro il Bayern Monaco era tutt’altro che semplice, ma le grane per la Lazio non sono finite. A quanto pare, infatti, una clausola in particolare potrebbe rendere ancora più amaro il finale di stagione dei biancocelesti: ecco la situazione.

Riuscire a operare bene sul mercato è qualcosa di molto complicato per ogni squadra di calcio. Certo, in alcuni campionati la situazione sembra molto più semplice che in altri. Di sicuro il discorso non vale per la Serie A.

Abbiamo sotto gli occhi, anno dopo anno, il declino della potenza economica del calcio nostrano. Questo non significa che bisogna essere pessimisti e nascondersi dietro a una situazione che appare insormontabile. Le squadre italiane performano in Europa abbastanza bene.

La stessa Nazionale è riuscita a laurearsi campione all’Europeo 2020, pur fallendo due qualificazioni consecutive ai Mondiali. Ciò non toglie che il potere economico delle squadre italiane sia nullo in confronto a quello esercitato dalle compagini inglesi.

Anche fare il mercato in Italia segue dunque alcune ristrettezze che sono sintomatiche di un sistema calcio che a lungo non ha saputo rilanciarsi, e che tutt’ora fa fatica a farlo. I dirigenti vanno dunque a caccia delle occasioni, cercando i cartellini con i prezzi più competitivi. Queste operazioni, alle volte, possono rivelarsi parecchio fortunate.

Un acquisto che ha stupito

Nella scorsa sessione estiva di mercato, la Lazio ha cercato di mettere insieme una squadra che fosse in grado di insidiare le posizioni che garantiscono la qualificazione alle coppe europee. Tra gli acquisti è arrivato dall’Olympique Marsiglia il centrocampista Mattéo Guendouzi.

Le sue prestazioni quest’anno stanno convincendo allenatore e tifosi, risultando fondamentale più di una volta per la Lazio. Finora ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni, con tanto di 3 gol all’attivo. Il suo cartellino è stato pagato 5 milioni l’estate scorsa, con un obbligo di riscatto in divenire.

L’avventura alla Lazio potrebbe terminare

Su di lui Sarri vorrebbe fondare il futuro della squadra biancoceleste. Il giocatore francese, infatti, sembra essere troppo importante nell’undici titolare capitolino. L’obbligo per il riscatto è stato fissato a 18 milioni: una cifra equa considerando l’età, il rendimento e l’importanza di Guendouzi.

C’è però un problema che non bisogna sottovalutare. Alcune indiscrezioni, infatti, hanno sottolineato come l’obbligo sia tale in relazione al posizionamento finale della Lazio in Serie A. Nel caso in cui non arrivasse almeno 11esima, infatti, l’obbligo decadrebbe. La situazione è pericolosa considerando che ad oggi la Lazio occupa la nona posizione.