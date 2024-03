Pioli, batosta inaspettata: arriva Marotta e porta via il pupillo | Ai rossoneri non resta che piangere

Il tecnico dei rossoneri non si aspettava un simile affronto. Stravolto lo spogliatoio del Milan per la partenza del gioiellino di casa.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, non può ritenersi pienamente soddisfatto di come la sua squadra stia affrontando questa stagione calcistica. Il presidente Gerry Cardinale aveva optato per una sessione di calciomercato estiva davvero molto importante.

Molti pensavano che i diavoli potessero lottare fino alla fine per vincere lo Scudetto e imporsi in Champions League. Purtroppo, tutto ciò sembra essere destinato a restare un obiettivo per i prossimi anni con i dovuti accorgimenti da apportare in rosa.

Attualmente la squadra ricopre il terzo posto in classifica, pur cercando di insidiare la Juventus, al momento seconda della classe. Lo Scudetto, salvo sorprese, sarà dell’Inter di Simone Inzaghi che ha un importante margine di vantaggio sulle inseguitrici.

I tifosi del Milan non possono sorridere né sperare che le sorti della squadra possano riemergere presto come un buon risultato nei prossimi impegni di Europa League. Molti, però, sono i giocatori che in questo campionato si stanno mettendo in mostra cercando di emergere da una situazione delicata e soprattutto poco performante.

Chi resta e chi parte

Una delle certezze della formazione assoluta è sicuramente Theo Hernandez, che continua a macinare chilometri sulla fascia regalando assist e goal ai suoi tifosi. Un altro giocatore che è tornato a Milano nella scorsa sessione invernale di calciomercato è Gabbia, che sta dimostrando di essere un ottimo difensore temprato dalla sua breve esperienza in Liga spagnola.

Per il prossimo anno, però, ci sono pochi giocatori che sembrano essere destinati alla cessione. Fra questi sarebbe il caso di parlare del bomber francese Olivier Giroud, che sembra essere giunto alla consapevolezza di approdare nella MLS, la lega degli Stati Uniti.

Rafael Leao approda all’Inter?

Un altro elemento che potrebbe essere scippato letteralmente da Beppe Marotta per portarlo in nerazzurro potrebbe essere addirittura Rafael Leão, che, con Lautaro Martínez e Marcus Thuram, formerebbe uno dei tridenti più forti d’Europa. Al momento, però, sono solo delle indiscrezioni in quanto non sarebbe ancora arrivata un’offerta al club del presidente Gerry Cardinale.

Qualora ciò dovesse concretizzarsi, il numero uno del Milan dovrebbe reinvestire l’importante cifra per comprare giocatori degni di indossare la casacca rossonera. Zirkzee, Sesko e David in cima alla lista dei desideri di Zlatan Ibrahimovic per il futuro.