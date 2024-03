Da rivale della Roma a colpaccio rossonero | Milan, ecco il nuovo bomber: arriva per 50 milioni

Il Milan sembra aver messo gli occhi su un giocatore che negli ultimi anni ha affrontato diverse volte la Roma in campo europeo. Per potarlo a San Siro serve un investimento importante

La caccia al dopo Giroud è già partita in casa Milan. Le possibilità che il francese resti all0mbra della Madonnina anche la prossima stagione non sono moltissime e inoltre vista l’età avanzata dell’ex Chelsea è bene guardarsi un po’ intorno. La conferma di Jovic appare ormai certa, ma non può bastare visti gli impegni su più fronti.

Serve sicuramente un altro tassello che possa garantire una certa continuità tecnico e tattica per diverse annate. La società vorrebbe puntare su un profilo giovane ma non eccessivamente, in modo tale da poter avere un attaccante che sappia già il fatto il suo e che possa garantire un rendimento ad alti livelli nel tempo.

Sono diversi i nomi che la società sta valutando, ma prima bisogna anche capire chi sarà l’allenatore rossonero nella prossima stagione. Qualora dovesse essere confermato Pioli si andrebbe verso determinati giocatori che possano essere funzionali al suo modo di giocare ormai piuttosto noto.

Il suo centravanti ideale deve avere sia abilità tecniche che fisiche. Inoltre deve essere in grado di far salire la squadra e di dare peso in area di rigore. Insomma un vero e proprio attaccante moderno che però non è così semplice da trovare sul mercato. O meglio, per poterne avere uno è necessario fare un investimento importante.

Gimenez-Milan: le cifre dell’affare

Una possibile pista potrebbe essere quella che riconduce a Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord. Si tratta di un classe 2001 che a Rotterdam si sta ben distinguendo e ciò potrebbe portarlo a fare il grande salto la prossima estate. Le squadre interessate sono moltissime, ma il Milan potrebbe far leva sul suo storico blasone.

Per convincere la società invece servirà una proposta importante, di quelle irrinunciabili. La compagine olandese valuta il suo centravanti non meno di 50 milioni di euro visto che nelle ultime due stagioni in Eredivisie ha messo a segno tantissimi gol (15 lo scorso anno e 19 fino ad ora in questa stagione).

Gimenez e il vizietto del gol contro le romane

In ambito internazionale Gimenez è piuttosto noto alle cronache italiane visto che negli ultimi anni sono stati molteplici gli incroci nelle coppe con le due formazioni romane. Nonostante la sua squadra sia stata quasi sempre eliminata, l’attaccante ha messo a segno ben 5 gol contro la Lazio e 1 contro la Roma.

Di fatto i 3 gol europei di quest’anno sono tutti riconducibili alle sfide con le capitoline (2 alla Lazio in Champions League e 1 alla Roma in Europa League). Un particolare di non poco conto che può essere più che positivo per il Milan qualora l’affare si dovesse realmente concretizzare.