‘Tu alla Juve non ci andrai’ | Giuntoli, il tuo piano è andato male: il campione sceglie la Champions

La Juventus incassa un no pesantissimo. Se per il prossimo anno sembrava essere un predestinato, ora volta le spalle e vola all’estero.

La Juventus, in questo nuovo campionato, si sta dimostrando una squadra resiliente e che non molla mai. Lasciarsi scalfire dalle squalifiche di inizio stagione di Paul Pogba e Nicolò Fagioli poteva essere semplice e soprattutto debilitante.

L’allenatore Massimiliano Allegri, però, insieme all’aiuto della società e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è riuscito a creare un’amalgama perfetta tra i suoi giocatori e fare in modo di guardare dritto all’obiettivo senza mai fermarsi.

Al momento, la squadra si trova al secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, ormai, sembrano essere orientati, salvo sorprese, ad imporsi e vincere lo Scudetto tanto ambito.

Sebbene i bianconeri si trovino in una posizione ideale per puntare alla Champions League, sembra che il desiderio di lottare e vincere il campionato sia stato posticipato al prossimo anno con una consapevolezza maggiore dei propri mezzi.

I futuri partenti

Ora, però, non è sicuro che tutti i giocatori presenti in rosa possano continuare il loro percorso con la maglia della Juventus anche il prossimo anno. L’attaccante serbo Dusan Vlahović, infatti, sin dalla scorsa estate, sembrava sul punto di lasciare Torino e approdare al Chelsea per fare spazio a Romelu Lukaku e vestire la maglia bianconera.

Come se non bastasse, altri profili, come quello di Moise Kean, potrebbero essere attenzionati altrove. Ricordiamo che, il forte centravanti italiano, era a un passo dal vestire la maglia dell’Atletico Madrid nello scorso mese di gennaio. Le visite mediche, però, non essendo state superate, hanno rispedito il talento al mittente.

La Germania attende Zidane

Adesso, però, non sono solo i calciatori ad essere in dubbio, in quanto anche Massimiliano Allegri non è sicuro del suo posto e potrebbe lasciare Torino nel prossimo anno. Al suo posto, negli ultimi giorni, si è parlato molto anche di Zinedine Zidane che, al momento, sembra essere più orientato a sedere sulla panchina del Bayern Monaco in Germania.

La squadra tedesca, infatti, deve trovare con grande attenzione un nuovo tecnico per sostituire Tuchel, che non sembra essere riuscito a rispettare i piani dei bavaresi. Christophe Dugarry, ai microfoni di RMC Sport, ha così commentato un eventuale approdo di Zidane al Bayern: “Penso che questo sia un club perfetto per Zidane.”