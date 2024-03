Con Scamacca divenne leggendario | Ora è irriconoscibile: il top player lo compra la Roma

Il tandem con il bomber dell’Atalanta era davvero stellare. Adesso, il suo talento, sembra essere in ombra ma non per i giallorossi.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini quest’anno ha voluto puntare forte su Gianluca Scamacca. Il bomber è reduce da una stagione poco felice con la maglia del West Ham in Premier League. Infatti, nella scorsa stagione ha disputato 16 partite segnando solo 3 gol.

Al momento, con la squadra bergamasca, ha già superato questo suo score. Ciò che ha spinto la Dea a portarlo a Bergamo è sicuramente la sua giovane età, perché è del ’99 e perché nella sua precedente apparizione in Serie A con la maglia del Sassuolo ha disputato 36 partite segnando la bellezza di 16 gol.

Al momento, nel modulo di Gasperini si sta destreggiando al massimo al fine di produrre quanto di buono richiesto dal suo tecnico. Nonostante le sue importanti doti fisiche e tecniche, al momento non sembra poter impensierire Lautaro Martinez, che è al primo posto della classifica dei capocannonieri in Serie A.

Sicuramente, però, il suo grande lavoro di sacrificio in mezzo al campo sembra poter essere utile all’intero gruppo affinché la squadra possa avere tutte le carte giuste per puntare ad un posto in Europa.

Il duro lavoro

Infatti, il gioco di Gasperini, da sempre, è stato proiettato sul lavoro improntato sul gruppo e non sui singoli. In attacco, l’arrivo di Scamacca nella scorsa estate ha definitivamente chiuso la parentesi di Muriel, che nella scorsa sessione di calciomercato invernale ha salutato l’Italia per raggiungere l’Orlando City.

Da pochi giorni è rientrato in gruppo anche Ademola Lookman, che con la sua Nigeria è approdato nella finalissima di Coppa d’Africa perdendola contro la Costa d’Avorio. Sebbene Scamacca in Italia abbia vestito diverse casacche, come anche quella del Genoa e dell’Ascoli, vanta anche delle importanti esperienze in Olanda.

Guðmundsson a Roma se parte Dybala?

Infatti, dal 2015 al 2017 ha indossato la maglia dello Jong PSV dove ha disputato solo 3 partite senza mai segnare. Proprio in quella circostanza, il capitano di quella squadra era l’islandese Albert Guðmundsson che, attualmente, è il punto di riferimento del Genoa di Albert Gilardino.

Il forte calciatore sembra stia vivendo un periodo di ombre dove non riesce a essere più impeccabile come avvenuto nella prima parte di stagione. C’è chi ipotizza che la Roma di Daniele De Rossi possa puntare fortemente sul genoano qualora l’argentino Paulo Dybala dovesse lasciare la Capitale sin dalla prossima estate.