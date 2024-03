Felipe Anderson, fulmine a ciel sereno: cambia maglia ma non città | Affare a costo zero

Il fantasista brasiliano lascia i colori biancocelesti senza allontanarsi di troppo. I tifosi disperati per questo grosso smacco.

La Lazio del presidente Claudio Lotito non può essere considerata la stessa squadra arrembante e vincente che nello scorso campionato ha insidiato il Napoli di Luciano Spalletti. I biancocelesti, durante questa nuova annata, hanno incontrato diverse difficoltà, partendo proprio da una condizione fisica che sembra essere particolarmente compromessa rispetto al passato.

Anche la partenza del centrocampista serbo Sergej Milinković-Savić non ha fatto altro che scalfire la linea mediana ed estromettere un vero leader in campo e nello spogliatoio che ha fatto le fortune della Lazio negli ultimi anni.

L’allenatore, Maurizio Sarri, non ha mai dato la colpa agli altri ma si è sempre assunto le sue responsabilità. Nelle scorse settimane erano sorte diverse polemiche sul fatto che alcuni obiettivi di mercato non siano stati rispettati dalla società.

Forse, la querelle sarebbe nata soprattutto in virtù del fatto che il presidente, per sopperire all’assenza di Milinković-Savić, ha ingaggiato due centrocampisti, ovvero il giapponese Kamada e il francese Guendouzi.

I giocatori non al top

Se il primo ha incontrato diverse difficoltà sin dall’inizio nell’incastrarsi a perfezione nello scacchiere di mister Sarri, il secondo è stato più facilmente inserito nelle tattiche della squadra portando a casa anche alcuni bonus. Tra i giocatori che però sembrano essere particolarmente in ombra è giusto parlare anche di Luis Alberto, Mattia Zaccagni, Ciro Immobile e Felipe Anderson.

In modo particolare, Zaccagni, viene da un periodo in cui alcuni problemi fisici lo hanno costretto a non rendere come avvenuto in passato. Lo stesso bomber napoletano, nonostante non sia più un ragazzino, cerca di dare il suo contributo alla squadra pur dimostrando di non avere più quella vena realizzativa che fino ad alcuni anni fa lo decretava tra i più prolifici non solo in Italia ma anche in Europa.

Felipe Anderson va alla Roma?

Per quanto riguarda il fantasista brasiliano, Felipe Anderson, è in scadenza di contratto proprio in questo mese di giugno. C’è chi ha ipotizzato che possa lasciare la squadra e trasferirsi alla Juventus dal prossimo anno.

In realtà, non sarebbe nemmeno da escludere che il giocatore resti a Roma ma per vestire la casacca giallorossa. Immaginare Felipe Anderson giocare con Paulo Dybala alle spalle di Romelu Lukaku sarebbe un grande sogno per i tifosi, soprattutto se Daniele De Rossi riuscisse nell’impresa di portare la squadra in Champions League.