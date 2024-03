Ultima ora, il tecnico firma per un’altra squadra | Nel suo destino niente Milan: Cardinale é disperato

Il presidente dei rossoneri stravolge le sue strategie per il futuro. Gli scippano il suo obiettivo: il dopo Pioli diventa un’incognita.

Anche se il presidente del Milan, Gerry Cardinale, ha effettuato diverse operazioni di mercato in entrata durante la scorsa estate, sembra proprio che questa stagione non possa considerarsi altamente soddisfacente.

Infatti, la squadra attualmente si trova al terzo posto in classifica e deve assolutamente rinunciare all’idea di poter lottare per la conquista dello Scudetto. È giusto dire, però, che questa situazione ha indotto la società a voler iniziare un nuovo ciclo sin dal prossimo anno.

Sembrerebbe proprio che l’allenatore Stefano Pioli, dopo aver vinto uno Scudetto con i rossoneri due anni fa, sia arrivato al capolinea. L’avvento di Zlatan Ibrahimović nella dirigenza sembra voler dare il tocco giusto che mancava alla squadra per operare scelte giuste e meticolose in futuro.

Lo svedese, insieme a tutto l’entourage rossonero, sta lavorando seriamente per trovare il perfetto allenatore del domani. Molti sono i nomi che in questi ultimi giorni sono circolati sul web e sui vari giornali.

Gli obiettivi societari

Si è parlato tanto di Antonio Conte e di Vincenzo Italiano della Fiorentina ma sembra proprio che ormai il presidente Gerry Cardinale debba rinunciare ad un obiettivo che sembrava essere alla semplice portata.

Il numero uno del Milan, infatti, dalle ultime scelte di mercato e dirigenziali, ha mostrato come abbia il desiderio di riportare la squadra in alto, sia in Italia che in Europa, attraverso un ciclo vincente come spesso accade in Premier League.

Gilardino resta al Genoa

Il sogno infranto di Cardinale porta il nome di Alberto Gilardino. L’ attuale allenatore del Genoa, grazie ai risultati e alle prestazioni importanti con la squadra ligure, sembra essere potenzialmente ancora per un anno l’allenatore dei rossoblù. Sicuramente, nei prossimi giorni la società, insieme al tecnico, si incontrerà per capire quale debba essere la strada del domani della squadra e del tecnico. Una cosa è certa, Gilardino è riuscito a creare un’amalgama perfetta a Genova con importanti punti di riferimento come l’islandese Albert Guðmundsson e il centravanti Mateo Retegui.

I due, infatti, possono essere ritenuti tranquillamente gli elementi imprescindibili e estremamente performanti della squadra. Gilardino, infatti, è a un passo dall’ottenere la salvezza aritmetica con i suoi ragazzi che, per il campionato condotto fino ad oggi, meritano altamente la permanenza in Serie A. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Milan Badelj è a un passo dal rinnovo.