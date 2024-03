Se serve ti leghiamo al Maradona | De Laurentiis e la mossa Scudetto: il top player ha scelto Napoli

Il presidente degli azzurri piazza un colpo da vero campione. Dal prossimo anno l’obiettivo sarà vincere tutto, dalla Serie A all’Europa.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sicuramente sta curando tutti i dettagli per far sì che la prossima stagione per gli azzurri non sia più così arrembante come è successo in questa stagione calcistica. Ritrovarsi quasi estromessi dalla prossima edizione di Champions League non fa di certo felici i sostenitori, né tantomeno la società, che viene da un anno importante.

Anno in cui davvero è stato dato il massimo affinché il trofeo tornasse nel capoluogo campano dopo 33 anni. Una delle cose più importanti da menzionare è che sembra proprio che il futuro dei partenopei sia già scritto partendo dalla guida tecnica.

L’allenatore Francesco Calzona, il vero outsider che è stato chiamato per sostituire Walter Mazzarri prima del match contro il Barcellona, si sta rivelando una mossa vincente e arguta. Per il prossimo campionato si parlava di Antonio Conte, Vincenzo Italiano o Francesco Farioli, ma, a questo punto, l’attuale tecnico degli azzurri potrebbe seriamente continuare il suo percorso.

Vincere in casa contro la Juventus è stato sicuramente una grandissima emozione anche per tutte le persone presenti allo stadio Maradona dove non sono mancate good vibes e soprattutto grandi soddisfazioni.

Le strategie societarie

Da sempre, il match contro i bianconeri si rivela essere una sfida che esula dal campionato stesso. Tra le due squadre c’è sempre stato un rapporto di competizione. L’impronta del nuovo tecnico è tangibile in tutti i calciatori chiamati in causa durante le partite.

Non solo i singoli, ma l’intero gruppo ha dimostrato di possedere tutte le carte per fare ancora bene, non solo in quest’ultima parte di stagione ma anche nel prossimo campionato. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra che stia sistemando tutte le pedine sullo scacchiere che andrà a comporre la squadra dal prossimo anno.

Kvara, amore a vita

Ormai, trattenere Victor Osimhen sembra essere un’impresa davvero ardua. Per lui si sarebbero aperte le porte del Paris Saint-Germain dopo Kylian Mbappé. Ora però, il presidente vuole seriamente pensare al suo sostituto ed in cima alle preferenze due nomi su tutti: Joshua Zirkzee e Jonathan David.

Ora però, il Napoli anziché pensare al nuovo giocatore da acquistare in attacco, vuole blindare per tanto tempo il suo vero gioiello di casa: Khvicha Kvaratskhelia. Stando a quanto riportato da la gazzetta dello sport, il calciatore firmerebbe subito il rinnovo del contratto con gli azzurri, con dovuti accorgimenti sull’ingaggio.