Ha meno di 30 anni? Allora è mio | Marotta ci ha preso gusto: in patria gli dedicheranno un monumento, è l’erede di Poborsky

L’Inter dei grandi traguardi non vuole arretrare di un centimetro. Per il futuro Inzaghi avrà un top player che rinforzerà il centrocampo.

Tra i dirigenti più apprezzati in Italia e in Europa, è giusto parlare di Beppe Marotta dell’Inter, che continua ad essere considerato uno dei più in gamba nel settore. Le sue esperienze passate alla Sampdoria e alla Juventus non hanno fatto altro che incrementare la fiducia che attualmente gode da parte di molti appassionati e competenti di calcio.

La sua arma vincente è rappresentata soprattutto dalla capacità di mettere a segno colpi a parametro zero. Infatti, nel suo DNA vi è proprio questa grande capacità che lo eleva tra i migliori nel campo.

Grandi calciatori che attualmente militano nell’Inter, come il turco Hakan Çalhanoğlu o il colombiano Juan Cuadrado, per poi arrivare al francese Marcus Thuram, sono solo alcuni dei giocatori che sono approdati alla Pinetina senza comportare all’Inter una spesa esosa del cartellino.

Proprio questi calciatori, amalgamati a perfezione dalla bravura di Simone Inzaghi, stanno rendendo al massimo compattati anche in un gruppo straordinario che sta regalando gioie e soddisfazioni ai tifosi.

I punti fermi dell’Inter

La squadra, infatti, attualmente è al primo posto in Serie A e spera di poter continuare un ciclo vincente anche in Champions League, sia per quest’anno che per il futuro. L’auspicio più grande è che i pezzi importanti restino a Milano. Pertanto, Marotta sa bene che ci sono due elementi su tutti di cui si dovrà discutere del loro contratto. Stiamo parlando proprio del tecnico piacentino Simone Inzaghi e del bomber, attuale capocannoniere, Lautaro Martínez.

Ripartire da questi due grandissimi elementi significa anche costruire le basi per diventare imbattibili disputando ogni tipo di competizione. Marotta, però, sa bene che con il suo gruppo di lavoro deve anche pensare a curare tutti i dettagli della prossima sessione estiva di calciomercato.

Souček, un pallino di Marotta

Diverse dovranno essere le cessioni che garantiranno alla società di fare cassa e reinvestire parte del gruzzoletto per portare in squadra giocatori talentuosi o magari altri colpi a parametro zero. Sebbene siano già certi di vestire la casacca nerazzurra i giocatori Taremi del Porto e Zielinski del Napoli, sembra proprio che il direttore sportivo dell’Inter voglia mettere a segno un altro colpo.

Stiamo parlando di Tomáš Souček del West Ham United. Quest’ultimo, ha 29 anni e sembrerebbe avere tutte le carte in regola per vestire la maglia dell’Inter e diventare un elemento importante che conosce bene anche i campi internazionali. Nonostante abbia rinnovato il suo contratto per altri tre anni, potrebbe comunque ricevere una proposta importante dai nerazzurri.