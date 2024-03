Raffaele: “Catania al di sotto delle aspettative, ma può ancora andare in B”

“Rifare a gennaio una squadra quasi di sana pianta non è il massimo, soprattutto in un campionato di ritmi forsennati e dove si è avuto pochissimo tempo per lavorare”.

Si riferisce al Catania l’ex tecnico rossazzurro Giuseppe Raffaele, intervistato sui recenti accadimenti e sull’esonero di Lucarelli a Telecolor. “Sul piano tecnico la squadra è decisamente al di sotto delle aspettative”.

“Ma le prestazioni sono inferiori rispetto a quello che individualmente ognuno può dare. Secondo me però ha ancora la possibilità di giocarsi la Serie B. E credo che la salvezza si possa raggiungere senza troppe difficoltà”, conclude.