Real Casalnuovo – Trapani in tv e streaming: dove vederla, orario, canale / Serie D

Il Trapani prova a mantenere il primato e sfida in esterna il Real Casalnuovo che perde da due incontri consecutivi. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di oggi, mercoledì 31 gennaio. Ma dove vedere la partita in tv e streaming?

REAL CASALNUOVO – TRAPANI: PARTITA IN TV E STREAMING GRATIS, CANALE, LINK / SERIE D

La partita sarà visibile in chiaro attraverso le emittenti televisive Telesud Trapani e “La TR3”, visibile in tv in Sicilia sul canale 83 del digitale terrestre. Lo streaming dell’emittente è disponibile sul sito ufficiale (latr3.it) e sulla pagina Facebook (VEDI QUI).