Avellino – Sorrento, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C

È tempo di un altro derby campano. L’Avellino, secondo in classifica e all’inseguimento della Juve Stabia capolista, affronta il Sorrento, nono e reduce da tre vittorie di fila. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, lunedì 29 gennaio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

AVELLINO – SORRENTO IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

Per l’occasione la sfida sarà visibile anche in chiaro a livello locale: Avellino – Sorrento sarà trasmessa in tv infatti dall’emittente locale VideoNola (canale 94 del digitale terrestre in Campania). La partita sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport: canali 202 e 253. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.