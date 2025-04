Repubblica – “A centrocampo torna Segre: il Palermo ritrova il suo equilibrio tattico”

“Un giocatore necessario per instillare verve in mezzo al campo e un altro che, invece, non riesce più ad agire da ago della bilancia nel corso delle partite”. Questo l’incipit di Repubblica che si sofferma sul momento di Segre e Ranocchia.

Il primo torna dalla squalifica e probabilmente prenderà posto a centrocampo dopo esser diventato imprescindibile per la formazione di Dionisi. Al contrario, Ranocchia, invece, sembra stentare come mostrato nell’ultima uscita contro il Bari in cui un suo errore ha portato alla prima realizzazione dei biancorossi.

“Ranocchia, dopo l’uscita con la Samp dell’8 marzo ed esclusa l’ultima parentesi in cui mancava Segre e Blin è stato costretto a spostarsi nella linea difensiva a tre, ha totalizzato appena quarantaquattro minuti sui 270 disponibili, segnale di una fiducia almeno al momento risposta in altri elementi”, si legge.