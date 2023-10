MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È bastato il primo acuto con la maglia del Palermo perché Liam Henderson, o “Braveheart”, come già lo chiamano in molti, conquistasse il popolo rosanero. Tullio Filippone, sulle pagine di Repubblica, approfondisce la storia del centrocampista, decisivo nella vittoria a Modena.

È una storia molto romantica quella che ha portato lo scozzese figlio d’arte – papà Nicky è stato un centrocampista che ha giocato tutta la carriera in patria – nel Sud Italia. Una favola cominciata nel 2018, nel segno di una grande ex rosanero come Fabio Grosso, a Bari.

Poi è approdato al Nord, a Verona. Ma il grande exploit della carriera è arrivato di nuovo nel Mezzogiorno, ancora in Puglia, questa volta sponda Lecce, proprio con Corini, con cui nel 2020/2021 non ha saltato nemmeno una partita. Una chiamata in A all’Empoli, dove è diventato un punto fermo. E poi la chiamata del Palermo, per una nuova storia da scrivere.

LEGGI ANCHE

LUCIONI: “CORINI SA DARE TATTICISMO E BEL GIOCO”

PASQUALIN: “PUÒ ESSERE L’ANNO BUONO PER IL PALERMO”

PALERMO, TUTTI INVITATI ALLA FESTA DEL GOL