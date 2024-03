Repubblica – “La missione possibile del terzo posto per i play-off agevolati”

Nonostante la promozione diretta sia ancora possibile, l’obiettivo del Palermo – realisticamente parlando – deve essere il terzo o il quarto posto finale in campionato.

Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica, spiegando che i rosa non possono più sbagliare, a partire dalla prossima sfida col Venezia. Arrivando terzi o quarti si salterebbe infatti il primo turno dei playoff approdando direttamente in semifinale.

Non tutto è perduto, però, per la promozione diretta. Con una vittoria il Palermo, seppure per una notte, raggiungerebbe il Como e si piazzerebbe a -4 dalla Cremonese.

“È tutta una questione di calendario: perché con 27 punti a disposizione, i rosa dovrebbero farne il più possibile e verosimilmente più di venti, quindi 7 vittorie su 9, sperando in qualche passo falso dei rivali”, si legge.