Repubblica - "L’ex che salvò il futuro con una rovesciata: Marconi ritrova il Palermo" ​​

È interessante riflettere su quale sarebbe la posizione attuale del Palermo se Ivan Marconi, nella finale d’andata dei play-off di Serie C disputata a Padova tre anni fa, non avesse effettuato quel decisivo intervento in rovesciata sulla linea di porta.

Le strade del Palermo e di Marconi si sono separate al termine della stagione 2023/2024, quando il club rosanero ha scelto di non rinnovargli il contratto. Successivamente, il calciatore ha firmato con la Virtus Entella, prossimo avversario della squadra guidata da Filippo Inzaghi nel match previsto per sabato alle ore 15 sul campo sintetico di Chiavari.

Nel giorno dell’addio, il club ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a Marconi per l’impegno dimostrato in ogni occasione: «Per 108 volte hai difeso i nostri colori». Sabato prossimo, dunque, Marconi e il Palermo si ritroveranno nuovamente faccia a faccia, questa volta come avversari. Lo riporta Repubblica.





