CorSport - "Palermo, è tempo di lottare. E Vasic può diventare letale" ​​

Aljosa Vasic, calciatore serbo-bosniaco nato e cresciuto calcisticamente in Italia, è approdato al Palermo tre stagioni fa, rappresentando un esempio tipico delle strategie adottate dal City Group. Ma qualcosa non ga ancora funzionato, scrive il Corriere dello Sport.

Nato nel 2002, si presentava come uno dei profili più promettenti provenienti dalla Serie C, avendo segnato 8 gol con il Padova e dimostrando versatilità nel ruolo di mezzala o trequartista. La nuova proprietà puntava proprio su giocatori con queste caratteristiche per favorirne la crescita in una categoria superiore.

Tuttavia, il salto di livello si è rivelato più impegnativo del previsto; va inoltre considerato che a Vasic non sono state offerte molte opportunità e che un giovane alle prime esperienze in Serie B si è trovato coinvolto nelle difficoltà di una squadra alle prese con problemi non imputabili a lui.







Pippo ha sempre sostenuto il valore del giocatore, così come Corini e Dionisi hanno sottolineato l’impegno e la professionalità dimostrati durante gli allenamenti, riconoscendo che avrebbe meritato maggior spazio.

Tuttavia, questo spazio non si è mai concretizzato pienamente, sia per la concorrenza interna sia per motivi tattici. In questi due anni e mezzo, Vasic è stato titolare in campionato soltanto 7 volte: 5 con Corini e 2 con Dionisi.