Osti: "Non è il vero Palermo, bisogna ritrovare fame e umiltà" ​​

“Cosa è successo? È successo che la squadra ha mostrato due facce“. Lo ha detto Carlo Osti in una lunga interv8sta al Giornale di Sicilia. Il ds del Palermosottolibea che “il campionato è iniziato in una certa maniera, nelle ultime gare abbiamo mostrato una faccia diversa. Mi auguro che da Chiavari la squadra sappia ritrovare la strada giusta intrapresa a inizio campionato”.

“Capire bene quali possano essere i fattori di una frenata, anche così brusca, è molto difficile – spiega -. Sicuramente ci sono una serie di motivi, io credo che l’aspetto mentale sia predominante. Forse qualcuno ha pensato che la Serie A potesse essere un traguardo facile, ma chi conosce la B sa che non lo è mai. È un campionato lunghissimo, pieno di trabocchetti”.

“Dobbiamo ritrovare quella fame e quell’umiltà che avevamo a inizio stagione. Inzaghi è il primo a fare autocritica, ho apprezzato molto le sue parole responsabili nel post gara di Castellammare di Stabia. È un allenatore che vive di calcio e di passione, che non si accontenta mai e che ha una incredibile mentalità. Credetemi: nessun allenatore in Serie B ha più voglia di vincere di lui”.







Poi, sul prosieguo del campionato. “Mancano ventisei partite, cioè quasi un intero campionato. I distacchi contano solo se si perde la convinzione e noi non la perderemo. Il nostro obiettivo resta chiaro. Siamo tutti concentrati sul presente, prima di pensare al mercato vogliamo vedere il reale valore di questo gruppo perché il primo rinforzo deve essere sempre la forza mentale, attraverso la quale ogni obiettivo può diventare raggiungibile”, si legge.