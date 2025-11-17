“Quello che non ho visto arrivare”: Perinetti racconta la storia della figlia in un libro ​​

Giorgio Perinetti presenta il suo nuovo libro “Quello che non ho visto arrivare”: tema dello scritto la storia della figlia Emanuela, morta a soli 33 anni a causa dell’anoressia. Presenti a Milano alla Mondadori Gianluca Di Marzio, conduttore dell’evento, e una delegazione dell’Athletic Palermo composta da Michele Lo Valvo, Nino La Gumina, Leonardo Ciccarelli e Giampiero Clemente.

Il comunicato

Nella splendida cornice della libreria Mondadori Duomo è stato presentato “Quello che non ho visto arrivare”, il libro del nostro direttore generale Giorgio Perinetti, scritto insieme al giornalista Michele Pennetti. A condurre l’incontro è stato Gianluca Di Marzio, che ha accompagnato i presenti dentro il cuore del racconto con sensibilità e partecipazione.

Un’opera intensa e profondamente personale, che ripercorre la storia della figlia Emanuela, brillante manager sportiva, scomparsa nel 2023 a soli 33 anni a causa dell’anoressia. Un racconto che diventa testimonianza, monito e impegno: dare voce a una realtà che troppe volte resta nel silenzio, quella dei disturbi alimentari, un problema che colpisce duramente i nostri giovani e le loro famiglie.







A rappresentare l’Athletic Club Palermo, presente e vicino al direttore Perinetti in un momento così significativo, c’erano il vicepresidente Michele Lo Valvo, i soci Nino La Gumina e Leonardo Ciccarelli, insieme al direttore sportivo Giampiero Clemente. Un libro che non è solo una storia, ma un invito alla riflessione e alla sensibilizzazione. E noi saremo al fianco del direttore in questa campagna sociale.