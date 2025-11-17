Palermo, riposo per Pohjanpalo nell'amichevole giocata dalla Finlandia ​​

Joel Pohjanpalo tenuto a riposo dalla Finlandia. Il capitano della Nazionale biancoblu non ha giocato neanche un minuto nell’amichevole vinta contro l’Andorra. Nella partita precedente Pohjanpalo aveva giocato 61′ nello 0 – 0 contro Malta.

Il risultato finale è stato di 4 – 0: è stata la festa di Teemu Pukki, che ha siglato una doppietta nella sua partita d’addio alla Nazionale finlandese.

Pohjanpalo adesso rientrerà a Palermo e si unirà ai suoi compagni di squadra sotto la guida di Pippo Inzaghi per preparare la delicata trasferta contro l’Entella.







