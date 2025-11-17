Palermo C5, vittoria contro l'Isola C5: risultato finale 3-2 per i rosanero ​​

Il Palermo Calcio a5 torna alla vittoria dopo il pareggio esterno contro la Vigor San Cataldo: nella decima giornata del girone A di Serie C1 la compagine guidata da coach Rizzo, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, si impone 3-2 sull’Isola C5.

A regalare la vittoria ai rosanero ci pensa Davì, autore di una superlativa tripletta. Il primo tempo è stato molto equilibrato e si è chiuso sul risultato di 0 – 0, nella ripresa i 5 gol che hanno deciso la partita.

Nel prossimo fine settimana turno di riposo in campionato per il Palermo Calcio a5, pausa che servirà per ricaricare le batterie in vista delle ultime partite del girone di andata.





