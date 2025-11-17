Palermo, promozione speciale: unico biglietto per tre partite. Info e prezzi
Il Palermo propone una promozione speciale in occasione del Black Friday: si tratta di un pacchetto che comprende le partite casalinghe contro Carrarese, Sampdoria e Padova e la possibilità di accedervi attraverso l’acquisto di un unico biglietto a prezzo vantaggioso.
Il programma
In occasione del Black Friday, il Palermo FC lancia il “PINK PACK 3 GAMES”, uno speciale pacchetto che permetterà ai tifosi rosanero di assistere con un unico titolo d’accesso alle prossime tre gare casalinghe al Renzo Barbera:
- Palermo – Carrarese – Sabato 29 novembre ore 19.30;
- Palermo – Sampdoria – Venerdì 12 dicembre ore 20.30;
- Palermo – Padova – Sabato 27 dicembre ore 17.15.
Un’occasione imperdibile per tutti i tifosi del Palermo: grazie a questa promozione speciale, infatti, chi sceglierà il “PINK PACK” potrà risparmiare fino al costo di una partita, vivendo dal vivo tre sfide con un solo acquisto.
PINK PACK – PREZZI A TARIFFA UNICA PER TRE PARTITE
- Curve: 44 euro
- Gradinata superiore: 56 euro
- Gradinata inferiore: 68 euro
Il “PINK PACK” è disponibile esclusivamente online sulla pagina ufficiale biglietteria Palermo FC e fino al fischio d’inizio di Palermo–Carrarese, la prima delle 3 gare comprese nel pacchetto, in programma sabato 29 novembre alle ore 19.30.
1 thought on “Palermo, promozione speciale: unico biglietto per tre partite. Info e prezzi”
Io vorrei la promozione in serie A