"Mi manda Monastra", la puntata del 17 novembre \ VIDEO ​​

Il Palermo prepara la sfida contro l’Entella dopo aver metabolizzato la sconfitta di Castellammare di Stabia. Inzaghi pensa a qualche novità ma non sembra esserci una rivoluzione all’orizzonte.

C’è da cambiare qualcosa in squadra, anche dal punto di vista tattico? Va valorizzato qualche giovane? Sono questi alcuni dei quesiti affrontati nella trasmissione “Mi manda Monastra”, condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi. Ospiti Valerio Norrito, Flavio Norrito e Riccardo Vivona, i ragazzi de “Il Salotto del Pallone“, noti content creator da milioni di visualizzazioni tra YouTube, Instagram e TikTok.

Appuntamento come sempre dalla ristobottega “L’angolo di Porticello” di via delle Alpi, a Palermo. Inoltre, ampio spazio dedicato all’Athletic Palermo, che ha conquistato una storica vittoria contro la Reggina. Ne abbiamo parlato insieme ad Antonio Cottone, vice presidente del club nerorosa.







PALERMO, TRA DUBBI E CONFERME